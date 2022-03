VIDEO: 'Hout is goud', merkt men ook in Dokkum

Hout is goud, merkt men ook bij hout-skeletbouwer BKS Elementen in Dokkum. Mede door de oorlog in Oekraïne zijn er grote tekorten. Voor sommige houtsoorten is de prijs 250 procent toegenomen. BKS hoopt daarom, voor zover het mogelijk is, een voorraad aan te leggen om te kunnen voldoen aan de opdrachten. Ook werken ze met dagprijzen.