Provincie geeft meer subsidie voor het verduurzamen van woningen

Het bedrag lijkt niet heel hoog, erkent gedeputeerde Sietske Poepjes. "Het is een aanvulling op de al bestaande potjes van het Rijk. Er zit veel meer geld in."

Mensen die hun huis willen verduurzamen, kunnen er gebruik van maken. Het is ook aantrekkelijk voor mensen met een kleine portemonnee, denkt Poepje. "Juist voor hen is het aantrekkelijk. Want het gaat niet om tienduizenden euro's. Het kan ook voor kleine bedragen. En dat kan de energierekening echt verlagen."