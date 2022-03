Stiens haalt bezem door oude grafstenen en zoekt nabestaanden

"Men betaalt onderhoud voor het algemene onderhoud van de begraafplaats, de tuinman, zal ik maar zeggen. Dat is al die jaren nooit betaald", zegt Jan Liefrink, beheerder van het kerkhof in Stiens. "We weten ook niet wie de rechthebbende is. Je bent eigenlijk verplicht om je adres door te geven, dat is in de jaren nooit gebeurd."

Na 1861

Het gaat om graven bij de Sint-Vituskerk, midden in het dorp. Het oudste graf dateert uit 1861; de meeste graven zijn vijftig jaar of ouder. Liefrink heeft de afgelopen jaren gezorgd voor deze graven, omdat het anders 'blijft sluimeren.'

Monnikenwerk

Nu wil Lieflink er eigenhandig voor zorgen dat hij erachter komt wie de erfgenamen van deze grafstenen zijn. Dat was eerder al eens onderzocht, maar dat leverde toen niks op.