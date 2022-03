Friese overheden: "Woonwijken moeten voorrang krijgen in stroomnet"

Het advies is verstrekt door het bestuurlijk overleg RES Fryslân (waar onder meer de provincie en gemeenten in zitten.

Liander werkt op dit moment hard aan de aanpassing van het stroomnetwerk in de provincie, om de problemen tot 2025 op te lossen. Nu komt het voor dat bijvoorbeeld bedrijven lang moeten wachten op een aansluiting of dat zonneparken niet kunnen worden aangesloten op het net.

"Behoefte aan nieuwe woonwijken"

De provincie wil dat de focus op het leveren van stroom ligt. Gedeputeerde Sietske Poepjes: "Om het zwart-wit te stellen willen wij er zeker van zijn dat mensen stroom krijgen. Dus als ze van het gas af willen, er een alternatief is. Er is bovendien behoefte aan nieuwe woonwijken. Het is moeilijk om een woning te vinden. Daarom moet daar prioriteit liggen."