Parkeerdrukte Frisian Flag beperken: "Maar we hebben ze niet aan een touwtje"

Maandag was het drukker dan dinsdag, want op de eerste dag komen altijd de meeste spotters. De grootste groep komt met de auto en die moet geparkeerd worden. Niet iedereen wil 4 euro betalen voor een plak op het veld bij de spottersbult.

Er kwamen klachten vanuit Marsum over overlast van auto's, vertelt Klaas Koopmans van de Aviation Group Leeuwarden, die vanuit de spotters het parkeren regelt met 55 vrijwillige regelaars.

Aanspreken

"Dat pakken we heel serieus op. Wij willen niet dat Marsum overlast heeft van ons, de hobbyisten. Zij hebben het geluid van de vliegtuigen al en in deze twee weken is dat waarschijnlijk wel vervelend. Wij hebben ze niet allemaal aan een touwtje. We willen dat de spotters hier allemaal op het veld parkeren. Maar er zijn enkelingen die dat niet doen. Die spreken we daarop aan."