De tweede week in Fryslân: "Moeilijk om mijn broer in Oekraïne achter te laten"

"Ik ben nu al twee weken in Nederland. Ik voel me ontspannen en kan goed praten en lachen met anderen. Maar er is nog wel een ding waar ik me druk om maak. Mijn broer, opa, en oma's zijn nog steeds in Oekraïne.

Raketten in Tsjerkasy

Ik probeer contact met hun te houden, te delen wat hier gebeurt en hoe we ons voelen. Maar als ik dan op het nieuws de raketten door mijn stad zie vliegen, dan maak ik me zorgen.

Het is moeilijk om te zien, omdat we niets kunnen doen om te helpen. Daarom probeer ik om ze zoveel mogelijk foto's te sturen van onze omgeving en van wat we meemaken.



Mijn broer heet Roma. Hij is 27 jaar. Voor de oorlog was hij projectcoördinator in Kiev. Toen de oorlog begon, hebben we hem direct gebeld zodat hij naar zijn woonplaats in Tsjerkasy kon rijden. Het heeft toen gelukkig maar vier uren geduurd voordat hij thuis was, want nu kunnen mensen helemaal niet meer uit de stad wegkomen.