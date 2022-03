Weinig animo voor zonnepanelen in Folsgare ondanks hoge energieprijzen

Door de gunstige marktprijs voor teruggeleverde stroom krijgt de coöperatie wel steeds minder overheidssubsidie.

Bij de Energie Coöporatie Folsgare zijn ze blij met de hoge vergoeding voor stroom. "De prijzen zijn hartstikke goed. Ze waren altijd een cent of 6 per kilowattuur. Nu is het boven de 30 cent", zegt secretaris Bauke Posthuma.