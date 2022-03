SC Cambuur vindt in Dennis Haar een nieuwe interim-trainer

De langste tijd van zijn carrière was Haar actief bij AZ. Daar werkte hij in de jeugdopleiding en werd hij uiteindelijk assistent-trainer bij het eerste elftal. Haar ging daarna met hoofdtrainer John van den Brom naar FC Utrecht en RC Genk in België.

Cambuur hoefde niet per se een andere trainer aan te stellen, omdat de club volgens technisch manager Foeke Booy dispensatie kreeg van de KNVB om het seizoen zonder hoofdtrainer af te maken.

'Extra ogen en handjes'

Bosschaart en Barto gaven echter bij de directie aan behoefte te hebben aan 'extra ogen en handjes.' Die rol zal Haar de laatste zeven wedstrijden van het eredivisieseizoen invullen.

Op de website van de club geeft Booy aan dat Haar goed bij Cambuur past. "Hij past met zijn nuchterheid en inhoudelijke kwaliteiten bij waar we als club voor staan en heeft bovendien de ervaring om op een juiste manier om te gaan met deze bijzondere omstandigheden."

Woensdag staat Haar voor het eerst op het trainingsveld bij de Leeuwarders.