Duitsland levert verdachte van 'Tindermoord' in Leeuwarden uit aan Nederland

Het betreft een man uit Leek, die na de steekpartij in de nacht van 5 op 6 maart aan de Tweebaksmarkt vluchtte en de grens overstak. De Duitse politie kon zijn auto traceren en de man bij Leer aanhouden.

Het slachtoffer was een studente op NHL Stenden die uit de Verenigde Staten kwam, maar al een paar jaar in Nederland studeerde. Zij overleed, twee anderen raakten gewond.

'Tindermoord'

De moord is in de media bekend geworden als de 'Tindermoord', omdat de verdachte en het slachtoffer elkaar via deze datingapp hebben leren kennen. De verdachte zou het slachtoffer hebben gestalkt en uit jaloezie hebben gehandeld.

Dinsdag wordt de verdachte uitgeleverd. Dat bevestigt Sébas Diekstra, advocaat voor de nabestaanden, na contact met het Openbaar Ministerie.

Volgens de politie zit de man in arrest en wordt hij vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek gaat door.