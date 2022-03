Met nieuwe roeden is restauratie Sweachmermolen in Langweer bijna klaar

Die nieuwe roeden zijn het eerste deel van volledig nieuwe wieken, legt restaurateur Hugo Landman uit: "Vandaag komen die roeden er wel in. Dan hebben we nog zo'n drie dagen nodig om alles volledig af te werken. Morgen komt bijvoorbeeld het hekwerk op de wieken erbij, en dan kunnen we alles nog even netjes in orde maken."

Werken op hoogte

Het asgat, waar de roeden doorheen moeten, zit zeventien meter hoog op de kap van de molen. "Dat gat is zes centimeter breder dan de roeden, dus er is speling genoeg om ze erdoorheen te laten zakken."