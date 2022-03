Rekenen en spellen op het schoolplein: "Stoepkrijt is mijn beste vriend!"

"Dit is zo ontzettend mooi om te doen", zegt juf Karin. "Je ziet dat de kinderen hartstikke enthousiast zijn. Ze zijn super fanatiek met het leren, terwijl ze het niet in de gaten hebben. Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk en je hebt heel enthousiaste kinderen."

Schrijven op het plein

Volgens de buitenlesjuf zijn er genoeg lessen die leerkrachten buiten kunnen geven: "Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een spellingsles. Dan bedenk ik een spel bij bepaalde categorieën, die heb ik al eens uitgelegd. Het is dus eigenlijk het oefenen van die categorieën. Dan doen we dat op het plein. Stoepkrijt erbij, want ze kunnen net zo goed op het plein iets schrijven als op een blaadje."