Nieuw magazine Titus Brandsma: "Hij is zijn leven lang met Fryslân bezig geweest"

Dat vertelt onder andere het levensverhaal van Brandsma, die geboren is in Oegeklooster, een klein buurtschap bij Bolsward. Hij verhuisde op zijn twaalfde naar het klooster in Boksmeer in Brabant, maar volgens De Hoop is hij zijn leven lang bezig geweest met Fryslân.

"Hij was een van de eersten die samen met geestverwanten pleitte voor het Fries in het onderwijs. Door hem werd het mogelijk dat ze op basisscholen Fries konden geven, daar heeft hij ook voor gelobbyd bij de minister van Onderwijs. "

Principieel geweldloos

De rol van Brandsma in de oorlog wordt ook uitgebreid behandeld door de schrijvers van het magazine. "Hij verzette zich bijvoorbeeld tegen de verplichting om NSB-advertenties te plaatsen. Dat was de reden voor zijn arrestatie", zegt De Hoop. Hij kwam terecht in de gevangenis van Scheveningen, daarna in kamp Amersfoort. In concentratiekamp Dachau overleed hij.