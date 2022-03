Lange reistijden bij leerlingenvervoer funest: "Je raakt alles kwijt"

En voor kinderen in het speciaal onderwijs kunnen de ritten extra belastend zijn, waarschuwt Boon. "Ze komen overprikkeld en moe op school aan. En dan moet de schooldag nog beginnen. Vervolgens komen ze ook moe en soms overstuur thuis. Dan is er een hele dag voorbij en is er geen tijd meer voor iets anders."

Scholen in het speciaal onderwijs doen ontzettend hun best om de leerlingen goede lessen te geven. "Maar op deze manier raak je alles kwijt wat er op zo'n dag wordt geïnvesteerd."

Probleem ligt bij aanbestedignen

Boon beklaagt zich niet over de vervoerders. Ze hoort van de ouders juist vaak positieve verhalen over de prettige chauffeurs, die erg hun best doen. "Maar door de aanbestedingen en personeelsproblemen bij de vervoerders staat de kwaliteit onder wel druk."

Ze wil dat er iets verandert. "Vervoerders winnen een aanbesteding winnen omdat ze efficiënt zijn, maar dat zou niet de belangrijkste reden moeten zijn om een aanbesteding te winnen."

Het zal een kwestie van de lange adem worden. Het speelt ook al jaren, maar volgens de belangenorganisatie worden de problemen de laatste jaren wel groter. "We roepen daarom met name gemeentes op om in hun aanbesteding veel meer te kijken naar wat de kinderen nodig hebben."