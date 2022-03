422 aanhoudingen na anonieme tips in Noord-Nederland

Tot en met 2019 schommelde het jaarlijkse aantal meldingen in het district Noord-Nederland rond de 1.500. Nu is dat al twee jaar veel hoger. Dat past in het landelijke beeld.

In heel Nederland werden bijna 25.000 meldingen gedaan, in het Noorden 2.225.

Meeste meldingen over drugs

Twee op de drie meldingen in Noord-Nederland gingen over drugs. Op basis daarvan nam de politie onder andere 51.576 hennepplanten in beslag.

Andere meldingen gingen over gewelds-, verkeers- en economische delicten. Er zijn 95 vuurwapens en 80 slag- en steekwapens in beslag genomen.