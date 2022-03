Drukte bij medische inschrijving van vluchtelingen overvalt apotheker en GGD

Het was eerst de bedoeling dat er alleen medische hulp in de centrale opvanghal in Heerenveen zou zijn. Daar kunnen vluchtelingen zich melden voordat er een plek voor de langere termijn is gevonden.

Drukker dan verwacht

Omdat die medische steun eerst vooral in Heerenveen zou zijn, gingen ze er bij herberg Oer 't Hout in Grou van uit dat er niet zoveel Oekraïners op de intake af zouden komen. Misschien 20 vluchtelingen, zoiets. Maar het werd dus veel drukker.

Taalbarrière, cyrillisch, andere benaming

"Het was heel intensief", vertelt Helga Hulstijn. Ze werkte als apotheker en heeft met iedereen de medicijnen doorgenomen. "Er was een hele grote groep waarvan we de intake moesten doen. Dus we zijn heel druk bezig geweest."

De taalbarrière, het cyrillische schrift en het verschil in benaming maakte het een hele uitdaging. Naast de apotheker was er ook een dokter van de GGD die de medische check doet. Samen hebben ze de 110 vluchtelingen, met hulp van een tolk, in een dag ingeschreven.

Donderdag in Appelscha

Omdat de medische registratie in Grou zo'n succes was, wordt er ook zo'n dag georganiseerd in Appelscha en Koudum. De intake in Appelscha is aanstaande donderdag.

Eigenlijk was het dus de bedoeling dat de medische intake alleen maar in Heerenveen zou plaatsvinden. Daar komt de GGD nu op terug. "Mensen hebben er in Heerenveen niet altijd de ruimte voor, omdat ze eigenlijk nog in de stress zitten", zegt Nils van Mouris van GGD Fryslân.