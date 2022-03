Raadslid Mulder verlaat PvdA Smallingerland nog voor installatie nieuwe raad

Mulder heeft al verschillende periodes voor de PvdA in de raad gezeten. In een korte verklaring zegt ze dat de manier van werken binnen de nieuwe fractie haar zoveel spanning oplevert dat het haar het functioneren onmogelijk maakt.

Ze gaat nu verder als zelfstandige fractie. Daarbij blijft ze wel achter het gedachtegoed van de PvdA staan, meldt ze.

Van vier naar drie zetels

De PvdA behaalde bij de verkiezingen van twee weken geleden vier zetels en was daarmee de derde partij in Smallingerland. Daar blijven nu nog drie van over, evenveel als vier andere partijen.