Gemeente Waadhoeke geeft alle scholen een spelletje om te praten over omgaan met geld

Het bordspel moet de leerlingen van de scholen helpen om spelenderwijs bewust te worden van verschillen tussen arm en rijk. Ook moet het helpen om te praten over omgaan met geld, armoede en solidariteit.

Belangrijk thema

In het bordspel moeten de kinderen kiezen waar ze hun geld aan uitgeven. Het spel vergroot, als het goed is, ook het begrip over wat het betekent om veel, net genoeg of maar een beetje geld te hebben.

Wethouder Nel Haarsma van Waadhoeke vindt dat een belangrijk thema in deze tijd van inflatie en hoge energiekosten. "Het is de week van het geld, het moment om te praten over geld. Het gaat er ons om om verschillen tussen arm en rijk bespreekbaar te maken", zegt de wethouder.

"Het gaat niet om het meeste geld"

"Nederland is een rijk land, maar er zijn ook mensen met een smalle beurs, ook in deze gemeente. Die mensen moet zich ook kunnen redden. Het is goed om het daar eens over te hebben en te kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Met elkaar erover praten kan ook al verlichting geven."

Alle scholen nemen het bordspel graag in ontvangst. Het spel is gemaakt voor kinderen tot een jaar of 14 en is daardoor even geschikt voor basisscholen als voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Het Arm & Rijkspel is een bordspel. Het spel lijkt volgens de wethouder wel een beetje op Monopoly, maar wel met kleinere bedragen en een heel andere doelstelling. "Bij Monopoly gaat het er om wie het meeste geld heeft. Bij dit spel gaat het over begrip en leren hoe je bewuster met geld kunt omgaan."