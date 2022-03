16 maanden celstraf geëist voor steekpartij in pizzeria Surhuisterveen

De 21-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag. Naast de celstraf is ook acht maanden voorwaardelijk geëist.

Gedoe om de schoonmoeder

Er was gedoe geweest om de schoonmoeder van de verdachte. Die zou haar shag en telefoon in de pizzeria hebben laten liggen. De 52-jarige baas van de pizzeria had de telefoon bij haar langsgebracht en haar ook nog wat sigaretten gegeven.

De verdachte was daar blijkbaar niet tevreden mee en ging twee keer met zijn vriendin langs bij de pizzeria. Op een filmpje is te zien dat de verdachte een mes uit zijn zak haalt. In eerste instantie werd hij nog door zijn vriendin naar buiten geduwd. Daar kregen ze ruzie waarbij de pizzabaas in de rug werd gestoken, zo heeft een getuige gezien. De verdachte zei dat hij zich daar niets van kon herinneren.

Alcoholverbod

De verdachte heeft een strafblad en was in zijn proeftijd. Hij had gedronken en gaf toe dat hij anders wordt wanneer hij drank op heeft. De officier vond dat hij zich moest laten behandelen en dat de rechtbank een alcoholverbod moet opleggen. Ook zou hij geen contact mogen opnemen met het slachtoffer.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.