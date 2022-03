SportCast: "Schwung Cambuur is eruit, er moet snel een nieuwe trainer komen"

Bij sc Heerenveen is het weer wat rustiger dan de afgelopen weken. De grootste degradatiezorgen zijn verdwenen met Kees van Wonderen is er een nieuwe trainer aangesteld. Zondag spelen de Feansters uit tegen Sparta Rotterdam.

"Heerenveen is iets verder"

Bij de tegenstander van zondag is voormalig Heerenveenspeler Michel Breuer op dit moment jeugdtrainer. Hij ziet ook dat het bij zijn oude club niet van een leien dakje gaat. " Ze moeten een beetje naar beneden kijken en dat is niet heel gebruikelijk voor Heerenveen. Dat tekent wel dat het niet het beste seizoen is."

Met Sparta gaat het nog slechter. Die club staat op de op-een-na-laatste plek in de ranglijst en moet keihard knokken om degradatie te voorkomen. Breuer: "Ik schat Heerenveen wel iets hoger in dan Sparta. Ze zijn iets verder en presteren iets onder hun kunnen, maar het is daarmee niet gezegd dat Heerenveen zondag wint."