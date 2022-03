Fries konvooi met hulpgoederen naar Moldavië: "Daar komen ook veel vluchtelingen"

En hoezo Moldavië? "De meeste mensen gaan naar Polen. Dat is een EU-land en daar zijn de douaneformaliteiten veel gemakkelijker. Maar er komen ook 250.000 tot 300.000 vluchtelingen naar Moldavië."

Vier combinaties vol

De organisatie had heel wat voeten in de aarde, meer dan ze dachten. "Maar met hulp van heel veel mensen is er ontzettend veel ingezameld. Met dank aan een aantal sponsoren en akkerbouwers uit Slappeterp, Brantgum en de dorpen bij Jistrum en Eastermar. Zo hebben we vier complete combinaties tot het dak toe vol gekregen."