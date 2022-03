Leeuwarden wil vluchtelingen opvangen in voormalige woonzorglocatie Nieuw Mellens

Het gaat om maximaal 300 Oekraïense vluchtelingen die er van 1 april tot 1 oktober 2022 opgevangen zullen worden. "We hebben 300 bedden, maar in de praktijk zal de bezetting 90 procent zijn. Je moet altijd reservecapaciteit hebben", zegt wethouder Bert Wassink.

Volgens Wassink is de voormalige woonzorglocatie heel geschikt voor de opvang. "Je hebt te maken met bijvoorbeeld brandveiligheidsvoorschriften. Dat kon hier allemaal vrij snel geregeld worden."

De vluchtelingenstroom gaat nog steeds door. De gemeente kijkt of er meer locaties nodig zijn. "Er zijn meer gebouwen die geschikt te maken zijn. Nu de nood aan de man is, kan er best wel meer."

Ook niet-Oekraïners

De gemeente Leeuwarden heeft van de Veiligheidsregio ook de vraag gekregen om extra asielzoekers op te vangen, naast de Oekraïners. Daarom wordt onderzocht of een deel van Nieuw Mellens door het COA kan worden gebruikt. "We denken aan één vleugel van 30 tot 60 mensen, maar dat moeten we nog bekijken. Dat is nog vrij onzeker."

Dinsdagavond houdt de gemeente een informatieavond. Daarbij zijn burgemeester Buma en wethouder Wassink beiden aanwezig.