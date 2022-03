Wanneer gaat er een NL-Alert uit?

Bij beide woningbranden was er sprake van een telefonische waarschuwing aan alle mensen in het gebied. Marko Kinderman was woordvoerder bij beide branden. We vragen hem hoe een en ander in z'n werk gaat.

Wat zijn de criteria voor het verzenden van een NL-alert?

Dat is een gemeenschappelijk besluit van de crisisfunctionarissen. Vaak zijn dat de voorlichting, de officier van dienst van de brandweer en de calamiteitencoördinator van de meldkamer.

Hoe weet je nu in welk gebied het verzonden moet worden?

We kijken naar waar de rook naartoe gaat. Aan de hand van de windrichting wordt er een gebied vastgesteld. In het gebied met die zendmasten wordt het NL-Alert verstuurd.

Hoe ging het op Ameland en in Leeuwarden?

Op Ameland was de brand op het noordelijke deel van het eiland en de wind was ook noordelijk. De rook ging over Nes en Buren heen. In Leeuwarden was er sprake van grote rookwolken die over woonwijken van de stad trokken.

In Leeuwarden was het NL-Alert midden in de nacht. Zijn de criteria dan anders?

Het maakt eigenlijk niets uit, want er zijn altijd gegronde redenen om het NL-Alert uit te zetten. Je wilt niet dat de problemen nog groter worden. Het wordt weer wat warmer en de mensen hebben de ramen vaker open. Daarom hebben we ze gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te doen. Het is wel midden in de nacht en je moet afwegen wat op dat moment belangrijker is.

Officieel moet een NL-Alert ook weer worden afgemeld. We hebben dat bewust in beide gevallen niet gedaan, want dan maak je de mensen weer wakker. Bovendien, in Leeuwarden waren de mensen al twee keer gewaarschuwd. De eerste NL-Alert bevatte abusievelijk de straatnaam Dennenlaan. Die bestaat niet in de stad en daarom ging er nog een tweede melding met de correcte straatnaam Dennenstraat uit.

Een afmelding als het gevaar geweken is, zou dan de derde nachtelijke NL-Alert zijn in Leeuwarden. Daar hebben we niet voor gekozen. Overdag zou je wel eerder kiezen voor een afmelding.