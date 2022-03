Monumentenwacht helpt eigenaren bij het verduurzamen van hun monument

"We werken enerzijds met de monumentale waarde, die we zoveel mogelijk in stand willen houden. Anderzijds met het drukken van exploitatiekosten. We begeven ons als Monumentenwacht een beetje in dat spanningsveld. Dat maakt het ook zo interessant om die mensen te helpen."

Geen zonnepanelen

De bewoners van het oude woonhuis van Mata Hari even verderop moeten ook flink stoken. Ze willen van Monumentenwacht weten of ze zonnepanelen kunnen plaatsen.

Volgens Peenstra krijgen ze daar geen toestemming voor. Een zonneboiler zou wel kunnen, meent hij. Een volledige energiescan van het huis met het torentje is nodig om een goed adviesrapport te krijgen.