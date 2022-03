Mummies van Wiuwert opgefrist met nieuw lesmateriaal

De kelder is afgelopen weken opgeknapt. In de kerk zijn de witte voetstappen, veroorzaakt door de vaklieden, nog duidelijk zichtbaar.

"We zijn vanaf 1 april weer open", lacht Stephan Kurpershoek. Hij geeft rondleidingen door de kerk. "Er zaten grote scheuren in de muur van de kelder. Het was echt wel nodig om dat te herstellen. Daarom ook die witte troep in de kerk, ze hebben het pleisterwerk weer helemaal in orde gemaakt."

5.000 bezoekers per jaar

De laatste jaren komen er zo'n 5.000 mensen per jaar langs in het kerkje van Wiuwert om naar de mummies te kijken. "De informatiekaarten die we hadden, waren eigenlijk verouderd. Daarom hebben we de studenten opdracht gegeven om ze te vernieuwen."

Ze kregen de opdracht om voor schoolkinderen een heel pakket te ontwikkelen. "Het gaat dan om dingen die ze op school kunnen doen, maar ook rebusjes en opdrachten om hier in de kerk uit te voeren."

Vragen bij schilderijen

Kinderen krijgen bijvoorbeeld een kaart met foto's van schilderijen, die ook in de kerk hangen. Bij elk schilderij hoort een vraag, waarvan het antwoord dus terug te vinden is..

"Op deze manier willen we de kinderen het verhaal op nieuwe wijze meegeven. Je moet niet vergeten, de meeste mensen komen hier drie keer in hun leven. Eén keer als kinderen, dan met hun eigen kinderen en uiteindelijk nog eens met de kleinkinderen."