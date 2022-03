Drie miljoen opgehaald voor natuurvriendelijke gemeenschapstuinen

Het gaat om een initiatief van stichting Aardpeer, dat gemeenschapstuinen in de verkoop heeft gedaan. Mensen konden een aandeel nemen in vijf tuinen.

Een daarvan ligt in Sibrandabuorren. Tuinder Bregje Hamelynck heeft de eigen gemeenschapstuin te koop gezet. De lap grond in Súdwest-Fryslân kan doorgaans meer dan driehonderd mensen van voedsel voorzien.

Tuin van de gemeenschap

Hamelynck wilde dat de tuin echt van de gemeenschap werd, omdat er altijd een risico bestaat dat de grond ooit eens wordt verkocht en dan misschien van functie verandert.

Het is de tweede keer dat Aardpeer zogeheten 'obligatieleningen' uitgeeft. In de eerste ronde werd grond in Raerd aangekocht. In totaal is er nu ruim 10 miljoen euro opgehaald door 950 investeerders.

Grond behouden

Het uiteindelijke doel van de stichting, en ook van de boeren die eraan meewerken, is om de grond te behouden als natuurvriendelijke landbouwgrond.