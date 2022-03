Steeds meer leven in de weides van Stichting Weideleven

Met de manier waarop het nu gaat, neemt het aantal vogels en het aantal kuikens dat groot wordt ieder jaar nog toe: "Als we hier in de polder kijken, hebben we alleen maar een stijgende lijn ieder jaar. De BTS-score gaat ieder jaar omhoog", zegt De Vries.

BTS staat voor het aantal kuikens dat groot wordt.

"Best trots"

"Daar zijn we eigenlijk best trots op. Ook al hebben we hier allerlei soorten predatoren."

Kolonievorming is heel belangrijk om de predatoren op afstand te houden, maar ook hoge waterstanden om het aantal muizen te beperken. Een goed leefgebied staat voorop.