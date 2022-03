Rijkswaterstaat begint aan grootschalig onderhoud A31

"Op sommige plekken is het niet al te best met het asfalt", zegt Anne van der Meer van Rijkswaterstaat.

De komende vijf weken blijft beide richtingen op wel altijd een rijstrook beschikbaar. "Dan kunnen we tegelijk op die andere rijstroken aan de slag. Eerst 2,5 week de ene kant op, daarna 2,5 week de andere kant."

'Niet de drukste snelweg'

Mensen moeten wel rekening houden met vertraging, omdat er minder ruimte is voor het verkeer dan eerst. "Maar de A31 is gelukkig niet de drukste snelweg in Nederland. En omdat er ook omleidingen zijn, denken we dat de overlast zal meevallen."