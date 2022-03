UNIS Flyers verliest van Luik: derde wedstrijd moet kampioen bepalen

Luik kwam na zeven minuten op voorsprong: Jordan Paulus maakte de 0-1 voor de Belgen. Dat was een terechte tussenstand, want Luik speelde beter.

Fries doelpunt blijft uit

Na het doelpunt zag het publiek langzaamaan meer dreiging van de Flyers. In een paar power-playsituaties waren de Friezen dichtbij een doelpunt, maar het lukte in de eerste periode niet om een doelpunt te maken.

In de tweede periode vergrootte Luik de voorsprong. Bryan Kolodziejczyk maakte de 0-2 na een assist van Paulus. De Flyers waren daarna niet bij machte om het goed te maken. Na twee periodes was de tussenstand 0-2.

Ook in de derde periode had Luik de wedstrijd onder controle. De Flyers deden er alles aan: ze wisselden zelfs keeper Martijn Oosterwijk voor een veldspeler, maar het leverde geen doelpunten op. Na een counter scoorde Luik nog wel: Yoren de Smet tikte de bal in het lege doel. Eindstand: 0-3.

Dinsdag de beslissing

Zaterdag eindigde de eerste wedstrijd in Luik in een 0-2 overwinning voor de Flyers. De doelpunten kwamen toen op naam van Lars den Edel en Roope Nikkila.

In de best-of-three is het nu 1-1. Dinsdag volgt de beslissing in Luik.