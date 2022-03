Bruinvis Neo spoelt aan op Vlieland

De bruinvis is een vrouwtje van 107 centimeter en is met behulp van KNRM Vlieland overgebracht naar de vaste wal. Het dier is daarna opgevangen in het nieuwe centrum van SOS Dolfijn op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna.

Neo

De bruinvis heeft de naam Neo gekregen en is heel verzwakt. SOS Dolfijn meldt dat het dier niet eens zelf kan zwemmen. Neo krijgt medicijnen en vocht en wordt maandag verder onderzocht.