Stilteprotest tegen Frisian Flag: "Agressie roept alleen maar meer agressie op"

"Wat fantastisch dat jullie er allemaal zijn", begint Dirk Kuiken zijn verhaal terwijl hij richting een groepje fietsers loopt. Verkleed in een roze uniform met medaille en baret kijkt Kuiken naar de andere deelnemers. "Dat doet ons allemaal goed natuurlijk."

"Dat militaire gedoe moet voorbij zijn"

De actievoerder houdt stopt even bij zijn eigen fiets. Op een aanhangwagen staat een grote wereldbol te wachten tot de tocht begint. "Dat militaire gedoe moet voorbij zijn. De overlast is te groot voor de omwonenden van de basis, maar ook voor de rest van Fryslân." Zo'n vijftig mensen komen op de actie af en klappen voor de speech van Kuiken.

Kuiken doelt op de militaire oefening Frisian Flag. De komende twee weken houden verschillende toestellen twee keer per dag een missie boven de Noordzee. Frisian Flag bestaat al jaren, maar defensie vindt dat een oefening in tijd van oorlog in Europa extra belangrijk is.

Kuiken is het daar niet mee eens. "Je ziet juist dat de gewone man slachtoffer wordt van oorlog. Als deze tijd iets duidelijk maakt, dan is het wel dat een oorlog nergens op slaat. Agressie roept alleen maar meer agressie op. Dat moet stoppen." Toch lijkt het geen optie meer om in gesprek te gaan vanwege de toenemende spanning.