BVNL heeft na gemeenteraadsverkiezingen ook provinciale ambities

In Fryslân kon in drie gemeentes op de jonge partij van Wybren van Haga worden gestemd: Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. De partij kreeg in al die gemeentes ook zetels. Volgens Wymenga een mooi uitgangspunt om deelname aan de provinciale verkiezingen op te baseren.

Wymenga werd drie jaar geleden in de staten gekozen op de lijst van Forum voor Democratie. Ondertussen heeft ze die partij verlaten en is ze lid geworden van BVNL. Die naam mag ze echter niet in de staten gebruiken, omdat ze daar niet op gekozen is. Grite Wymenga-Kooistra liet in het midden of ze als provinciaal lijsttrekker voor BVNL beschikbaar is.