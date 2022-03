Schaatser Jorrit Bergsma op weg naar team Jumbo-Visma

Volgens de website schaatsen.nl heeft Bergsma inmiddels een akkoord bereikt met Jumbo-Visma, maar een woordvoerder van de ploeg van coach Jac Orie laat weten dat er nog geen handtekeningen zijn gezet. "We zijn met hem bezig, dat is geen geheim. Maar wij brengen het pas als het definitief is."

Het hing al in de lucht, Bergsma zei eerder in maart na de laatste wedstrijden van dit seizoen dat het goed zou zijn om ergens anders te kijken.

De 36-jarige Bergsma heeft twaalf jaar samengewerkt met de Friese coach Jillert Anema. Bij Jumbo-Visma kan Bergsma doorgaan met de combinatie van het lange baanrijden en de marathon.

Bij Jumbo-Visma zou hij trainen onder Jac Orie. Ook Antoinette de Jong rijdt onder andere bij dit team en eerder deed Sven Kramer dat ook, voordat hij onlangs stopte met schaatsen.