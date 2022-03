Het weer was zijn passie; luister naar een gesprek met Piet Paulusma uit 2019

Ook voor Omrop Fryslân is zijn overlijden een groot verlies. Veel Omrop-medewerkers hebben in al die jaren ontelbare keren met Piet gesproken en zo vaak even contact gehad. Een groot deel van de medewerkers is met de weerman grootgebracht bij de Omrop.

Eind 2019, toen Piet Paulusma gedwongen afscheid had genomen van SBS en bij Omroep MAX zijn passie voor het weer toch weer kwijt kon, was hij te gast bij Simone Scheffer in het radioprogramma Buro de Vries.

Het was een gesprek over werk, privé en klimaat, met ook verhalen van andere mensen over Piet. Hij sprak nooit kwaad, ook als hem onrecht werd aangedaan. Hij was vriend van iedereen en dat wilde hij altijd blijven. Ook over SBS, dat hem aan de kant had gezet.

Luister naar het gesprek: