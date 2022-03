Bezorgdheid over inflatie in De Klomp; "Patat is goedkoper dan groente en fruit"

In de wijk Oud-Oost hebben veel mensen meerdere problemen. Het plan is om de leefbaarheid, kansenongelijkheid en de kwaliteit van leven omhoog te krijgen. Werk, leren, wonen en gezondheid staan daarbij centraal. Met woningbouwcorporaties, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en onderwijs wordt er gewerkt aan een betere toekomst. De bedoeling is dat de bewoners daar een actieve rol bij krijgen.

Wensen en suggesties

In De Klomp kwam Jan Veenstra om met de mensen te praten en hun wensen en ideeën op te halen. Dat was niet zo gemakkelijk om te bedenken. De problemen van vandaag de dag zijn acuter. Toch kwamen er wel suggesties. Vrijwilligerswerk zou beloond kunnen worden. Een ander idee was een pas voor mensen met een kleine portemonnee, zodat ze ook eens iets leuks kunnen doen. "Ik wil ook wel eens naar een museum, dat mis ik. Maar dat kan ik niet betalen."

Betere toekomst

De bedoeling is dat er meerdere gesprekken komen om samen aan een betere toekomst te werken. De oplossing voor vandaag is er niet zomaar, dat werd duidelijk. Maar Veenstra zegde toe dat hij de boodschap overbrengt aan de mensen van de gemeente.