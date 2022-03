Flyers verslaan Bulldogs en zetten eerste stap naar kampioenschap

Na dik een duur wachten op problemen met de ijsvloer, mochten de Flyers aantreden voor de eerste wedstrijd tegen de Bulldogs. Maar op goals moest nog langer gewacht worden: na de eerste periode was het nog 0-0.

Dat moet anders, dacht Lars den Edel in de rust, want amper 30 tellen na de start van de tweede periode scoorde hij de 0-1. Roope Nikkilä, die bij de openingsgoal al de assist gaf, maakte er even later 0-2 van na een powerplay. Dat was meteen ook de eindstand.

Zondag weer

De BeNe League wordt beslist door een best-of-three. Zondag is het tweede duel, als de Flyers die winnen is het kampioenschap al binnen. Wordt er verloren, dan volgt dinsdag een beslissend derde duel.