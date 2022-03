Wereldkampioenen en toptalenten bij internationaal damtoernooi in Wânswert

De gezelligheid is mooi, maar daar komen ook mensen voor de winst. Eén van hen is Mattheo Boxum, die met zijn 12 jaar een stuk jonger is dan de andere deelnemers. Mattheo doet al jaren aan dammen en heeft verschillende kampioenschappen op zijn naam staan.

'Geen geheel'

In Wânswert gaat hij ook voor de winst. "Het is een sport waarbij je altijd na moet denken wat een ander doet en dat is fantastisch," zegt Mattheo. "Het traint je hersenen en dat is het leukste. Elk schijfje heeft zijn eigen functie op het bord en die moet je zo goed mogelijk benutten."

"Je moet het niet als een geheel zien, maar als ieder schijfje met een eigen doel. Ik weet niet of het een nadeel is dat ik een stuk jonger ben dan de rest. We gaan het zien."