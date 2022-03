Harkemase Boys met negen man nipt onderuit, ONS Sneek komt terug van 0-3

De wedstrijd tussen Harkemase Boys en Sportlust '46 kende in de eerste helft niet veel hoogtepunten tot dat de bezoekers op slag van rust de 0-1 maakten via Mark van der Weijden.

In de eerste acht minuten na rust gaf de thuisclub het op De Bosk uit handen. Niet met tegendoelpunten, maar met twee rode kaarten. In de 47e minuut kreeg Mark Bruintjes zijn tweede gele kaart en zes minuten later kreeg Iloba Achuna rood voor het onderuithalen van een doorgebroken speler.

Bal op de paal

Sportlust hield Harkemase Boys echter in leven. Daardoor had de Friese club in de slotminuten met twee corners zelfs nog kans op een punt. Alles en iedereen ging mee naar voren, maar tot een doelpunt kwam het niet. Wel tot een counter met een leeg doel, maar Sportlust schoot de bal op de paal. Het bleef bij 0-1.

Door de nederlaag staat Harkemase Boys nu met 26 punten uit 21 wedstrijden op de elfde plaats in de derde divisie.

Halve omhaal

VV Buitenpost hield de punten zaterdagmiddag tegen hekkensluiter VV Noordscheschut wel in eigen huis. De Friese hoofdklasser won met 2-0.

Het eerste doelpunt viel na een klein uurtje, toen oud-Cambuurspeler Berend Schootstra via een halve omhaal scoorde. Max Huiskamp maakte in de 73e minuut de 2-0.

Buitenpost heeft nu 24 punten uit achttien wedstrijden.

Comeback

Op het Zuidersportpark in Sneek had ONS een lastige middag met AVV Swift. Al na vijftig minuten stond er een 0-3 achterstand op het scorebord door doelpunten van Noa Benninga, Guido Moelee en Fidel Yilmaz.

Een minuut na de 0-3 kon Gerben Visser uit een voorzet van Steyn Postma wel de 1-3 binnenlopen. Dat gaf de thuisploeg weer wat vertrouwen, wat uiteindelijk zelfs werd omgezet in een ware comeback.

In de 73e minuut kopte Gabriël Fernando uit een corner de 2-3 binnen en twee minuten later werd het door Mark Westra zelfs weer gelijk: 3-3. De vreugde duurde niet lang, want een minuut later had Swift de voorsprong alweer terug nadat Daan Driever compleet vrij in kon schieten. In de 90e minuut werd het ook nog 3-5 door Jelle Spanninga.

Door de nederlaag staat ONS Sneek nu op vijftien punten uit negentien wedstrijden.