Eerste grote evenement na corona op Terschelling: nachtelijke wandeltocht

Normaal gesproken vormt het wandelevenement de start van het toeristisch seizoen. Ongeveer vijfhonderd deelnemers lopen 's avonds en 's nachts een afstand van 16, 21 of 26 kilometer. De route waar ze langslopen, is verlicht.

Zo'n evenement hebben de meeste mensen na de coronaperiode wel behoefte aan. En de organisatie zelf ook, aldus een woordvoerder.

"In het verleden kon het niet doorgaan, omdat er een avondklok was. Dat was niets geworden. Nu mag het voor het eerst weer. Je merkt dat de deelnemers energie hebben. Ze hebben er zin in", zegt Antsje van der Zee van de organisatie.