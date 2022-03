Applaus en tranen bij afscheid van Piet Paulusma: trekkers brengen laatste groet in Herbaijum

Meer dan veertig trekkers waren opgesteld in het dorp toen de rouwstoet voorbij kwam. De eerste mensen stonden er al om zeven uur 's ochtends. De boeren wilden zo de laatste eer bewijzen aan Piet Paulusma die als weerman veel voor hen heeft betekend.

De rouwstoet bleef even stilstaan voor het café en er klonk applaus voor Piet. In Herbaijum hebben de mensen de vlaggen uit. Ze hangen niet halfstok, op uitdrukkelijk verzoek van Piet zelf. Want die had daar niets mee, zegt zijn familie.