Weidevogelexpert: "Lenteweer te mooi voor weidevogels"

Het natte weer zorgde er vorig jaar voor dat de eerste snee pas laat van het land af kwam.

Plasdrasgebied

Dat aanvullen met extra water in vogelgebieden wordt volop gedaan door natuurorganisaties en boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen met plasdrasgebieden.

Adjuct-directeur Chris Bakker van It Fryske Gea is opgetogen over wat hij in een van de grotere plasdrasgebieden ziet: de Workumerwaard en het Workumermeer: "Daar is het één en al leven. Volop grutto's en kemphanen. Het weer kun je niet veranderen, maar je kunt gebieden wel natter maken."