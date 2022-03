CDA-lijsttrekker Van der Meer over bedreiging: "Politiek is niet voor bange mensen"

"Politiek is niet voor bange mensen." Dat zegt Van der Meer over de bedreiging door drie mannen toen hij bezig was met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Smallingerland. De bedreiging gebeurde op straat en werd gefilmd.

Van der Meer kreeg veel steun vanuit de partij, maar het heeft wel wat met hem gedaan. "Ze bedreigen je met de dood, dan kijk je voortaan wel net iets vaker achterom."

Frustratie

Van der Meer wijt de bedreiging aan de moeilijke tijden waar de inwoners van Smallingerland mee te maken hebben. "De frustratie onder de inwoners is best wel groot. De coronacrisis, accijns op brandstof: het is niet niets wat de inwoners is overkomen", zegt Van der Meer. "We moeten ons met z'n gedragen, maar die frustratie, daar moeten we wel wat mee."