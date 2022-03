Suzanne Schulting moest schakelen na de Spelen: "Ik was mentaal moe"

Knegt heeft ook corona gehad. "Maar ik had eigenlijk nergens last van. Nu ook niet. Ik bleef alleen lang positief, dus kon wat minder trainen. Maar ik voel me verder goed."

Schulting: "Had verwacht euforischer te zijn."

Ook Suzanne Schulting moet even schakelen. "Maar ik heb er wel weer zin in, hoor. Zo'n WK is toch een heel mooi toernooi."

Maar ze moest wel even bijkomen van de Olympische Spelen, waar ze twee keer goud, zilver en brons won. "Ik vind het nu wel weer erg mooi, maar ik was erg moe. Ik was mentaal moe toen de Spelen net klaar waren. Je hebt zo intens naar de Spelen toegewerkt. Je hebt er heel veel voor gelaten. En dan haal je vier medailles en had je misschien verwacht iets euforischer te zijn."