Vrouwen sc Heerenveen flink van slag: drie tegengoals in drie minuten

In het eerste kwartier waren het de vrouwen van Heerenveen die druk zetten op het spel. Zij probeerden mogelijkheden te creëren, maar echt grote kansen en spektakel waren er nog niet.

De eerste kans voor de ploeg kwam uit een hoekschop van Nayomi Buikema. De keepster van ADO kon de bal echter wegstoten. Nog geen minuut later lukte het ADO wat sc Heerenveen niet lukte: Ravensbergen kon vanuit een goede voorzet de 0-1 voor Den Haag maken.

Drie tegengoals in een paar minuten

Toen raakten de vrouwen even helemaal de kluts kwijt, want in de twee volgende minuten kregen ze nog eens twee tegengoals. Na ruim een half uur had zelfs een 0-4 achterstand kunnen volgen, als het schot van Kirsten van de Westeringh niet net op de lat belandde.

Tweede helft bracht de omkeer niet

In de pauze besloot sc Heerenveen te wisselen: Nikée van Dijk kwam niet terug, Jet van Beijeren nam haar plek in op het veld.