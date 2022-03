Ook vijf Friese studenten onwel geworden bij après-ski in Frankrijk

Donderdag moesten studenten uit Utrecht naar het ziekenhuis nadat ze naar de après-ski waren geweest. Ze trilden, waren misselijk en moesten overgeven. Men vermoed dat ze zijn gedrogeerd.

Het bleek dat hetzelfde meerdere studentenverenigingen is overkomen, zoals die van Leiden, Nijmegen, Maastricht en dus ook Leeuwarden. Vijf leden van de Leeuwarder studentenvereniging Io Vivat zijn onwel geworden.

Het zou gaan om de bar La Grotte du Yeti in Risoul. Daar is mogelijk wat in de drankjes van studenten gedaan. De bar geeft aan van niets te weten. De politie is een onderzoek begonnen naar de zaak, zo schrijft de NOS.