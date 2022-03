UNIS Flyers hopen op driemaal scheepsrecht in derde seizoensfinale

Best-of-three

De finale van de BeNe League tussen de UNIS Flyers en Bulldogs Luik gaat over maximaal drie wedstrijden. Wie als eerste twee keer wint, is kampioen. De Belgen hebben thuisvoordeel en beginnen zaterdag in Luik. Zondag is in Thialf het tweede duel en een mogelijke beslissende derde wedstrijd is dinsdag in Luik.

Flyers-coach Mike Nason had liever gezien dat het een best-of-five of best-of-seven zou zijn. "Het zou fantastisch voor het publiek zijn, want hoe meer wedstrijden je speelt, hoe groter de rivaliteit wordt. Maar het is wat het is. We moeten accepteren dat ijshallen niet beschikbaar zijn."

Volgend weekend is in Thialf het wereldkampioenschap ijsspeedway en daarom kunnen de Flyers er dan niet meer terecht.