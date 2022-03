Overname door fonds moet 'Gruttoland' tot in lengte van dagen bewaren

Het moet ervoor zorgen dat er altijd een boer zoals Nijdam werkzaam is. Nijdam blijft zo lang mogelijk op de boerderij, maar als dat niet meer kan, zoekt het fonds een geschikte opvolger. In totaal wordt er 38 hectare grond overgenomen. Een kwart is nu al in handen van het fonds.

Tot in lengte van dagen

Nijdam en het fonds zijn een samenwerking aangegaan voor de lange termijn. Het fonds neemt het land van Nijdam langzaam maar zeker over, zodat het levenswerk van Nijdam tot in lengte van dagen blijft bestaan. Nijdam is een paar jaar geleden de 60 gepasseerd. Het geld voor de aankoop is bijeen gebracht met subsidies en donaties, van meer dan 5.000 mensen.