De eerste week in Fryslân: "Wennen aan het temperament van de Friezen"

De omgeving waar we zijn is zo schoon en fris. We zitten dichtbij een bos, waar we kunnen fietsen en met de hond kunnen wandelen. Op sommige dagen zijn we gewoon in het dorp aan het wandelen en maken we een praatje met anderen.

Ceremonie

Op 12 maart was er een ceremonie voor solidariteit met Oekraïne en had ik de kans om iedereen over mijn situatie te vertellen. Ik heb verteld wat mijn moeder en ik hebben meegemaakt op onze reis naar Nederland en ik heb gesproken met bewoners. We hebben ook twee vrouwen van Oekraïne ontmoet, die bij een vriend wonen in een dorp dichtbij. Het deed ons goed om hun steunende woorden te horen.

Met de ceremonie hielden de burgemeester en andere politici een toespraak en hebben we geluisterd naar het volkslied van Oekraïne. Sommige mensen konden hun tranen niet bedwingen.

Tolk voor andere families

In de dagen erna hebben mijn familie en de familie Mintjes, waar we verblijven, andere Oekraïense families geholpen die in Beetsterzwaag aankwamen. Ik heb geholpen in de communicatie tussen de families, omdat ik goed Engels spreek.

In het begin vond ik het heel zwaar om steeds Engels te spreken, want ik ben het niet gewend. Na een paar dagen werd dat al beter.

We hebben ook geprobeerd de nieuwe families comfortabel te laten voelen en ervoor gezorgd dat ze rustig konden wennen. Ik heb spelletjes met ze gedaan en een excursie gemaakt door het dorp.