Súdwest-Fryslan investeert 3 miljoen per jaar voor onderhoud bruggen en wegen

De afgelopen jaren is veel achterstallig onderhoud ontstaan aan de infrastructuur in gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente gaat daarom aan de slag met bijvoorbeeld het vervangen van bruggen in Stavoren, Hichtum en Oosthem, en van het brugdek bij de Holle Poarte in Makkum.

In Bolsward en Heeg worden kades aangepakt en in IJsbrechtum en Wons gaat het om de weg.

Binnen 10 tot 15 jaar

"Ik besef me goed dat het nog een tijdje gaat duren tot alles klaar is, maar dit jaar wordt er al flink wat werk verzet. Voor de komende jaren zijn we al bezig om uitvoeringsprogramma's te maken", zegt wethouder Mark de Man. "Alles kan niet op hetzelfde moment, er moeten afwegingen worden gemaakt.'

De werkzaamheden staan gepland voor dit jaar, met uitloop tot in 2023. De gemeente is van plan om het achterstallig onderhoud binnen 10 tot 15 jaar weg te werken.