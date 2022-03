Nachtelijk Leeuwarden licht op met LUNA: "Alles komt in beweging"

Haar werk is te zien in de etalage van poppodium Neushoorn. "Ik heb een groot beest van bijna vier meter lang gemaakt van elektronisch afval. De schubben zijn van toetsenborden, de ruggengraat is van ledkoelers en harddisks en poten van isolatiebuizen. Hij beweegt en het licht gaat aan en uit op de beweging van z'n ademhaling. Mensen verwachten dat niet, ze zijn verrast."

Het is voor haar de eerste keer dat ze aan LUNA meedoet. "Het is te gek hier, heel tof. Het is fantastisch dat ik hiervoor uitgenodigd ben."