Hoe realistisch is een treinstation bij het Leeuwarder Werpsterhoeke?

Daarmee is het nieuwe station aangesloten op het noordelijke net. "De doelstelling is dat de trein hiervandaan door kan rijden naar Groningen. En straks kan je doorrijden naar Duitsland", zegt Van der Veen.

"Het was eerst wachten op NS. Er moesten minimaal duizend in- en uitstappers zijn geweest, maar dat heeft de minister in 2007 overboord gegooid. Nu is er een compromis. Er moeten tussen de 250 en de 350 reizigers per dag komen. Dat halen we makkelijk met de omliggende dorpen en de nieuwbouw die er komt."

Nu is het wachten op de besluitvorming, zegt Van der Veen. "Er is geld voor vrijgemaakt. Van 'De Haak' bleef er geld over, dat kan hierin worden geïnvesteerd. Ik zie het rooskleurig in."